Der Plan der Landesregierung steht fest: Im kommenden Jahr soll in Niedersachsen die Schuldenbremse greifen. Und das soll gesetzlich geregelt werden – mit einer Änderung der Landesverfassung. Einen entsprechenden Vorschlag brachte das rot-schwarze Kabinett am Dienstag auf den Weg.

Finanzminister lobt Schuldenbremse

„Wir sind in die Altschuldentilgung eingestiegen und mit der Schuldenbremse finanzpolitisch auf einem sehr guten Weg“, lobte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU). Die Landesregierung habe sich ausdrücklich bekannt, die bereits im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse als eigenes Landesziel festzulegen. Dabei verweist der Christdemokrat ausdrücklich darauf, dass es sich um eine „harte Schuldenbremse“ handele, die nur wenige Ausnahmen zulasse. So gewähre die gesetzliche Regelung lediglich in Fällen von Naturkatastrophen oder Extremsituationen wie einer Kapitalmarktkrise Handlungsspielraum. Mit der gesetzlichen Regelung macht es die Landesregierung möglich, das Staatsziel nötigenfalls vor dem niedersächsischen Staatsgerichtshof in Bückeburg einzuklagen.

Eine Umsetzung ist zeitnah geplant: Ziel der Landesregierung sei es, dass das Neuverschulungsverbot bereits für den Haushalt 2020 greift. Um dies zu realisieren, muss der Entwurf noch vor der Sommerpause durchs Parlament gehen und mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden. Hilbers machte deutlich: „Nur mit der Schuldenbremse sind wir dauerhaft zukunftsfähig.“

Das Land reagiert damit auch auf den eigenen Schuldenberg. In Niedersachsen liegt der nämlich bei 61 253 Milliarden Euro. Derzeit kümmert sich das Land – ohne neue Kredite aufzunehmen – um die Altschuldentilgung. Möglich ist dies in erster Linie wegen des niedrigen Zinsniveaus. Ein Zustand, auf den man allerdings nicht langfristig bauen könnte, meint Hilbers. Der Finanzminister rechnet damit, dass das Zinsniveau noch in diesem Herbst ansteigen wird.

Die Schuldenbremse ist ein festgeschriebenes Ziel im Koalitionsvertrag der rot-schwarzen Landesregierung. Entsprechende Rückdeckung gab es von der SPD. Frauke Heiligenstadt lobte dabei vor allem die Regelung, in Krisensituationen neue Kredite aufnehmen zu können. Auch der Bund der Steuerzahler zeigte sich von dem Plan überzeugt. „Dieser Gesetzesvorschlag ist politisch längst überfällig und verfassungsrechtlich geboten“, sagte Vorsitzender Bernhard Zentgraf. Überdies forderte er aber, dass weiter nachgebessert werde und die Tilgungspläne zeitlich konkretisiert werden.

Grüne und FDP kritisieren Umsetzung der GroKo

Wenig erfreut über die Pläne der Landesregierung waren hingegen FDP und Grüne. Christian Grascha ( FDP) argumentierte: „Die von Minister Hilbers vorgelegte Schuldenbremse ist vollkommen unmotiviert und enttäuschend. Er hat 14 Monate gebraucht, um das Grundgesetz abzuschreiben. Das reicht uns nicht. Der Schuldenabbau muss in Niedersachsen endlich Verfassungsrang haben.“

Stefan Wenzel, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, zeigte sich überzeugt: „Finanzminister Hilbers hat zahlreiche Möglichkeiten verpasst, eine seriöse und sparsame Haushaltspolitik durchzusetzen.“ Eine Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung sei nicht notwendig, da bereits das Grundgesetz den rechtlichen Rahmen vorgebe.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ging noch weiter und kritisierte die geplante Schuldenbremse in Gänze. Sie blockiere Investitionen bremse die Zukunft des Landes aus.

Von Mandy Sarti