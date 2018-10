Hannover

Kultusminister Grant Hendrik Tonne will den Lehrerbedarf in Niedersachsen besser langfristig planen. Eine neue gemeinsame Arbeitsgruppe von Kultus- und Wissenschaftsministerium beschäftige sich mit der Frage der Lehrkräftebedarfsprognosen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Sie habe den Auftrag, den zukünftigen Bedarf an Absolventen in den Lehramtsstudiengängen zu ermitteln.

„Ich lege großen Wert darauf, dass wir mit Blick auf den Lehrkräftebedarf zu einer strukturierten Langzeitplanung kommen“, betonte Tonne. „Hierfür brauchen wir eine gute Datengrundlage und – bei allen Unwägbarkeiten – aktuelle, solide Prognosen.“ Er unterstütze die Bestrebungen auf Ebene der Kultusministerkonferenz (KMK), die in diese Richtung gehen.

Die Bildungsminister der Länder tagen seit Donnerstag in Berlin. Dabei steht unter anderem eine Prognose über den künftigen Bedarf an Lehrern in Deutschland auf der Tagesordnung. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, ist bis 2030 bundesweit mit einem durchschnittlichen Einstellungsbedarf von knapp 32 000 Lehrern pro Jahr zu rechnen.

Von dpa/RND