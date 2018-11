Deensen

Nach einer Party ist eine Lagerhalle eines Holzhandels in Deensen (Landkreis Holzminden) ausgebrannt. Die Feuerwehr vermutete zunächst noch Feiernde am frühen Sonnabendmorgen in dem brennenden Gebäude. Feuerwehrleute mit Atemschutz suchten dieses ab, konnten aber Entwarnung geben. Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache im Inneren der Halle ausgebrochen und entzündete auch den Dachstuhl.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die benachbarten Gebäude übersprungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 100.000 Euro. Noch am Sonnabendvormittag kämpften die Einsatzkräfte gegen einzelne Glutnester. Sobald die Brandstelle abgekühlt ist, sollen Brandermittler diese untersuchen.

Von RND/dpa