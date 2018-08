Hameln

Am Freitagnachmittag ist eine 41-Jährige Frau im Kreis Hameln-Pyrmont bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam die Frau aus Coppenbrügge auf der Landesstraße 423 zwischen Coppenbrügge und Hohnsen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie frontal gegen einen Baum.

Dabei geriet ihr Auto in Brand. Trotz schnell alarmierter Einsatzkräfte konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Durch den Unfall blieb die Landesstraße bis zum Abend gesperrt.

Auf der A2 kam es am Montagmorgen zwischen Peine-Ost und Hämelerwald zu einem tödlichen Unfall. Dabei bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau.

Von RND/max