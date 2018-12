Cloppenburg / Vechta

Zwei Junge Männer aus dem Kreis Cloppenburg stehen im Verdacht, seit 2017 durch Brandstiftung und Vandalismus einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht zu haben. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Cloppenburg mitteilte, sollen auf das Konto des Duos im Alter von 20 und 21 Jahren mehr als 30 Brandstiftungen im Grenzgebiet der Kreise Cloppenburg, Vechta und Osnabrück gehen. Beide hätten Interesse an“Lost Places“, an vergessenen, verfallenen Orten, gehabt, und hätten unter anderem Feuer in leerstehenden Gewerbe- und Wohngebäuden gelegt.

21-Jähriger in Untersuchungshaft

Sie schreckten aber auch nicht davor zurück, trotz des extrem trockenen Sommers in diesem Jahr Felder anzuzünden. Mit großem Einsatz verhinderten Feuerwehrleute und Landwirte ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Waldgebiete. Auch in ein leerstehendes Haus in Essen-Addrup drangen sie der Polizei zufolge mehrfach ein, flexten einen Tresor auf und stahlen unter anderem Munition und Silberbesteck.

Die beiden machten sich verdächtig, weil sie oft noch am Tatort waren, als die Einsatzkräfte die Brände bekämpften. Der 21-Jährige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg inzwischen in Untersuchungshaft.

Von RND/dpa/güm