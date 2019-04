Celle

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Wienhausen und Eicklingen (Kreis Celle) ist Sonnabendnachmittag eine 64-Jährige ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei in einer Kurve in den Gegenverkehr gefahren. Dort stieß sie frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die 64-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt, der Beifahrer schwer. Der 44-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von RND/sbü