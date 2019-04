Hannover

Seit Monaten befasst sich die Große Koalition (GroKo) in Niedersachsen mit dem neuen Polizeigesetz. Nun ziehen SPD und CDU das Tempo an: Das Polizeigesetz soll am 1. Juni in Kraft treten.

Inzwischen ist die CDU bereit, Abstriche zu machen. So bestätigte Sebastian Lechner, innenpolitischer Sprecher der Christdemokraten, am Donnerstag im Innenausschuss erneut, dass man von den 74 Tagen Präventivhaft Abstand nehmen werde. Künftig sollen maximal 35 Tage verhängt werden können. Die CDU beugt sich damit der Kritik des Gesetzgebungs und Beratungsdienstes (GBD) und der SPD. Nicht die einzige Änderung: Auch bei der Telekommunikationsüberwachung wolle man nachjustieren. So soll diese in Zukunft auch für schwere organisierte Kriminalität gelten. „Wir denken dabei an Menschenhandel und Kinderpornografie“, erklärte Lechner.

GBD äußert weiterhin Kritik an Novelle

Dennoch bleibt das Polizeigesetz umstritten. Zuvor hatte der GBD weitere Mängel am Gesetz aufgezeigt. Die Landtagsjuristen erklärten einige Teile für verfassungs- und europarechtswidrig.

Belit Onay (Grüne) kritisierte das Tempo der Landesregierung: „In einer absurden Veranstaltung peitscht die Koalition ein europa- und datenschutzrechtswidriges Gesetz durch den Landtag, nur um den brüchigen Koalitionsfrieden bis zur Verabschiedung des Gesetzes nicht weiter zu gefährden.“ Die Koalition verweigere sich der Umsetzung von Europarecht. Viele Neuregelungen im Gesetz habe man gar nicht detailliert beraten können. „Die Gesetzesnovelle wird nicht für Rechtssicherheit sorgen“, so der Innenexperte. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner übte Kritik: „Die Regierung opfert Bürgerrechte, ohne dass es einen Sicherheitsgewinn gibt.“

SPD und CDU wollen Videoüberwachung

SPD und CDU wollen im gleichen Atemzug auch die Weichen für eine intelligente Videoüberwachung stellen. Bis 2020 wolle man ein Modellprojekt testen und evaluieren. Um dann eine entsprechende Gesetzesgrundlage auszuarbeiten. Grüne und FDP sperrten sich gegen diesen Antrag. Onay sagte mit Hinblick auf das Erstellen möglicher Täterprofile: „Das ist der Einstieg in eine Kontrollgesellschaft.“ Karsten Becker ( SPD) verteidigte den Vorstoß: Eine nüchterne Analyse solle klären, welche Vor- und Nachteile die Technik bringen kann.

Der Antrag soll mit der letzten Gesetzesvorlage des GBD Anfang Mai beraten werden. Mitte Mai soll das Gesetz dann zur Abstimmung gestellt werden.

Von Mandy Sarti