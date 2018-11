Kreis Celle

Ein Zweijähriger ist in Bergen (Kreis Celle) klammheimlich von zu Hause ausgebüxt und hat bei seinem Ausflug unbeschadet eine Hauptstraße im Ort überquert.

Polizisten bringen das Kleinkind zu den Eltern

Dabei fiel der kleine Mann zum Glück einem anderen Einwohner auf, wie die Polizei am Montag in Celle mitteilte. Alarmierte Beamte brachten den Abenteurer zurück zu seinen Eltern. Diese waren vorher kurzzeitig abgelenkt, so dass der Zweijährige sich unbemerkt aufmachen und die Welt erkunden konnte.

Von dpa