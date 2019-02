Königslutter

Den Wohnungsbrand in Königslutter im Landkreis Helmstedt hat eines der vier dabei leicht verletzten Kinder verursacht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sprössling habe in einem Kinderzimmer im Obergeschoss mit einem Feuerzeug gespielt und so eine Matratze in Brand gesteckt. Die Wohnungsinhaber hätten dann die Feuerwehr alarmiert und noch selbst zu löschen versucht.

Als weitere Teile der Wohnung in Brand gerieten, flüchtete die Familie aus dem Gebäude. Vier Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren hatten bei dem Brand am Mittwochabend eine leichte Rauchvergiftung erlitten. An dem als Wohn- und Geschäftshaus genutzten Fachwerkbau in der Innenstadt entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Von RND/dpa