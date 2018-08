Hannover

Auf den Flughäfen Hannover und Bremen hat es in diesem Jahr bislang nur wenige Behinderungen durch Drohnen gegeben. In Bremen meldeten Piloten bisher viermal eine private Drohne im Start- und Landebereich. In Hannover gab es seit Jahresbeginn nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) noch keinen solchen Zwischenfall.

In Frankfurt gab es bereits 19 gesichtete Drohnen am Airport

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden seit Jahresanfang schon 19 Drohnen gesichtet. Das sind mehr als in den vergangenen beiden Jahren zusammen. Zu Unfällen oder Zusammenstößen kam es bisher nicht. Da die Drohnen vom Radar nicht erkannt werden, ist die DFS auf die Meldungen der Piloten angewiesen. Deutschlandweit wurden in diesem Jahr so bereits 82 Zwischenfälle gemeldet. Im kompletten letzten Jahr waren es 88 Fälle. Nicht überall sind Drohnen überhaupt erlaubt.

Von RND/dpa