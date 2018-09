Wilhelmshaven

Die Fregatte „Augsburg“ ist am Montag in Wilhelmshaven zu einem Einsatz gegen Schleuser und Waffenschmuggler im Mittelmeer ausgelaufen. „Wir wollen die Bewegungsfreiheit derjenigen einschränken, die sich an der Not Unschuldiger bereichern, deren Leben riskieren, um damit Geld zu verdienen“, sagte der Kommandant, Fregattenkapitän Mathias Rix. Die Frauen und Männer werden nach Auskunft eines Marinesprechers zunächst einen Ausbildungstörn in der Deutschen Bucht absolvieren. In Wilhelmshaven wird die „Augsburg“ in rund drei Monaten zurückerwartet, so dass die Soldaten das Weihnachtsfest wieder zu Hause feiern können.

Fregattenkapitän Mathias Rix führt die Besatzung der „Augsburg“ in den Einsatz gegen Schleuser und Waffenschmuggler im Mittelmeer. Quelle: dpa

Von lni