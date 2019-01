Hannover

Lange konnten die Niedersachsen gelassen auf das Schneechaos in Süddeutschland und Österreich schauen, denn hierzulande blieben verschneite Winterlandschaften bislang aus. Doch das könnte sich nun ändern. Ab dem kommenden Wochenende bricht ein Kältetief über ganz Deutschland herein. Das Tiefdruckgebiet Henne soll ab Donnerstag von Norwegen in Richtung Deutschland ziehen und nicht nur Sturm und Schauer, sondern auch Schnee mit sich bringen.

Bis zu -10 Grad kalt

In Niedersachsen sollen die Temperaturen erstmals am späten Donnerstagabend unter null Grad fallen. Am Wochenende rechnen Experten in den Nächten mit bis zu -6 Grad, tagsüber sollen es zwischen 0 und -4 Grad werden. Doch damit nicht genug. Auch in der kommenden Woche soll es weiterhin frostig bleiben. Tagsüber wird weiterhin mit Minusgraden gerechnet. Ersten Prognosen zufolge könnte es am darauffolgenden Wochenende tagsüber sogar bis zu -7 bis -10 Grad kalt werden. Noch ist nicht abzusehen, wie lange die eisigen Temperaturen im Norden verweilen werden.

Von RND/jok