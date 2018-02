Hannover: Juso-Chef kritisiert GroKo

Politik

Die SPD sucht ihre Zukunft: Zu einer Diskussion der Jungsozialisten (Jusos) über eine mögliche große Koalition (GroKo) im Bund kamen am Donnerstagabend rund 200 Interessierte ins Verdi-Gewerkschaftshaus an der Goseriede (Mitte). Auch GroKo-Gegner Kevin Kühnert war anwesend.

Hannover. Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos bekräftigte sein Nein zur Mitarbeit in der Bundesregierung. Er sagte mit Blick auf die vergangenen Jahre: „Wir haben es uns in den großen Koalitionen bequem gemacht.“ Die SPD sei in der Öffentlichkeit kaum noch wahrzunehmen gewesen.

Auch eine mögliche Neuwahl sei kein Argument für eine GroKo, so Kühnert: „Wenn wir anfangen, Angst vor Wahlen zu haben, können wir den Laden eigentlich gleich zumachen.“

Kühnert reist derzeit durch die Republik, um eine erneute Koalitions zwischen CDU und SPD zu verhindern.

Matthias Miersch, Sprecher der SPD-Linken im Bundestag, warnte davor, das Risiko einer Neuwahl einzugehen. Ein schlechtes Wahlergebnis könne die Substanz der Partei gefährden. Die Dinge, die die SPD jetzt im Entwurf des Koalitionsvertrags durchgesetzt habe, seien nicht zu unterschätzen. „Es sind viele Dinge drin, die das Leben verbessern.“

Von Dirk Altwig