Barsinghausen

Die Junge Alternative (JA) entzieht sich der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Bei einem Bundeskongress der Jungendorganisation der AfD in Barsinghausen stimmten zwei Drittel der 260 Stimmberechtigten für eine Abgliederung des Landesverbandes Niedersachsen. Der Ausschluss aus dem Bundesverband kommt damit einer Auflösung gleich.

JA-Bundesvorsitzender begrüßt Entscheidung

„Dem Landesverband Niedersachsen wurden erhebliche und vorsätzliche Verstöße gegen die Bundessatzung, gegen die Ordnung der Jungen Alternative sowie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland vorgeworfen und nachgewiesen“, sagte JA-Bundesvorsitzender Damian Lohr. Die Entscheidung des Bundeskongresses werde von ihm ausdrücklich begrüßt und mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Dann fügte er hinzu: „Die überwiegende Mehrheit des Bundeskongresses sprach sich für die Junge Alternative als konservativ-patriotisch-freiheitliche Kraft aus, die sämtlichen Bestrebungen gegen den Rechtsstaat und Grundgesetz eine klare, unmissverständliche Absage erteilt.“

Hunderte demonstrieren gegen JA-Bundeskongress

Derweil demonstrierten rund 1100 Menschen unter dem Motto „Barsinghausen ist bunt“ gegen die Versammlung der JA. „Wir können ein positives Fazitziehen“, bilanzierte Ulrich Knappe, Leiter der Polizeiinspektion Garbsen. Die Polizei begleitete die beiden Kundgebungen mit einem Polizeigroßaufgebot.

Grund für den Bundeskongress war die Beobachtung des Landesverbandes durch den Verfassungsschutz. Anfang September verkündete Innenminister Boris Pistorius (SPD), dass die JA Niedersachsen im Visier der Landesbehörde stehe. Pistorius verwies dabei auf die Nähe des Landesvorstandes zu Rechtsextremisten. Dabei ging es um die Verbindung vom ehemaligen Landesvorsitzenden Lars Steinke zur rechtsextremistischen Identitären Bewegung und zur Jugendorganisation der NPD. Steinke wurde abgesetzt, nachdem er im August den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als „Verräter“ bezeichnete.

Ehemaliger Vorsitzender der JA-Niedersachsen: Lars Steinke fiel vor allem wegen seiner Verbindung zu Rechtsextremisten auf. Er demonstrierte mit der Identitären Bewegung und der Jugendorganisation der NPD. Quelle: dpa

JA-Bundesvorsitzender Damian Lohr drohte nach Bekanntwerden der Beobachtung durch den Verfassungsschutz mit seinem Rücktritt, sollte der Landesverband nicht abgegliedert werden. Lohr hatte dabei nicht nur in der JA, sondern auch in der Mutterpartei Rückenwind. AfD-Landesvorsitzende Dana Guth sagte beim Parteitag in Oldenburg: „Nach diesem Termin wird es wohl eine Neuaufstellung unserer Jugendorganisation geben müssen.“

Abspaltung, um Verfassungsschutz-Beobachtung der AfD zu verhindert?

Parteibeobachter werten die Abgliederung als strategischen Zug, um das Übergreifen der Beobachtung auf die Mutterpartei zu verhindern. Ob diese Strategie aufgehen könnte, wollte der Verfassungsschutz weder bestätigen noch dementieren.

Von Mandy Sarti