Lunestedt

Ein 16-Jähriger ist am Sonnabend beim verbotenen Überqueren eines Gleisbetts in Lunestedt im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben stieg der Jugendliche aus Bremerhaven am Mittag aus einem Regionalzug am Bahnsteig in Lunestedt aus und überquerte dann hinter dem Zug das Gleisbett, um den gegenüberliegenden Bahnsteig zu erreichen.

Güterzug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Dabei übersah er offenbar einen auf dem hinteren Gleis anfahrenden Güterzug. Trotz Warnsignal und Notbremsung konnte dieser Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 16-jährige stieß mit dem Triebwagen zusammen und starb noch an der Unfallstelle. Der Zugführer wurde psychologisch betreut.

Von RND/dpa