Hannover

Stolze 108 Jahre begehen wir inzwischen den internationalen Frauentag. Doch was ist eigentlich seither in Deutschland geschehen? Frauen haben sich das Recht auf Wahlen erkämpft, die Vergewaltigung in der Ehe wurde abgeschafft und sogar eine Frau zur Bundeskanzlerin gewählt. Das klingt doch gar nicht so schlecht, werden einige sagen. Was will man noch mehr?

Zeit für tatsächliche Gleichberechtigung

Ganz einfach: tatsächliche Gleichberechtigung. Noch immer sind weniger Frauen in Führungspositionen vertreten und verdienen wesentlich geringer als Männer. Noch immer sind Frauen in Parlamenten unterrepräsentiert, arbeiten häufiger in Teilzeit und sind am Ende von Altersarmut bedroht. Man ahnt schnell: Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Mit tatsächlicher Gleichberechtigung hat das rein gar nichts zu tun. Es zeigt bloß eines: Alte Rollenbilder bestimmen noch immer unseren Alltag.

Das ist tragisch. Vor allem, wenn man berücksichtigt, wie lange Frauen schon für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen. Umso wichtiger ist es, sich nicht auf der Arbeit dieser Frauen auszuruhen, sondern weiter zu kämpfen.

Am Ende darf der internationale Frauentag deswegen also nicht als Feiertag versanden. Vielmehr sollte jedes Jahr aufs Neue als eine Erklärung verstanden werden, gemeinsam für Gleichberechtigung einzustehen.

Von Mandy Sarti