Göttingen

Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen sowie zwischen Northeim und Seesen ist in vollem Gange. In den nächsten Wochen und Monaten plant der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen umfangreiche Baumaßnahmen, die zu Verkehrsbehinderungen führen können.

In der Nacht von Donnerstag, 23. August auf Freitag, 24. August, wird die Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West gesperrt, in der Nacht von Freitag, 24. August, auf Sonnabend, 25. August, die Richtungsfahrbahn Kassel zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg. Die Richtungsfahrbahn Hannover wird in der Nacht von Dienstag, 28. August, auf Mittwoch, 29. August, zwischen den Anschlussstellen Seesen (Harz) und Echte gesperrt.

Sperrung wegen Brückenabriss

Eine weitere Sperrung gibt es Anfang September. Wegen des Ausbaus der Richtungsfahrbahn Hannover muss am Parkplatz Schwalenberg eine Brücke abgerissen werden, deshalb wird die A 7 vom 1. September, 20 Uhr, bis zum 2. September, 13 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Seesen (Harz) und Echte in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Wegen Bauarbeiten an der neuen Wildbrücke in Höhe der Gemeinde Großenrode sind in der ersten Oktoberwoche zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West je eine nächtliche Sperrung pro Richtungsfahrbahn geplant. Hier stehen die Termine noch nicht fest, erklärt Via Niedersachsen.

Bei Echte muss die Überführung der B 248 erneuert werden. Dafür werden vier nächtliche Sperrungen der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in folgenden Nächten notwendig:

• vom 13. zum 14. Oktober

• vom 15. zum 16. Oktober

• vom 16. zum 17. Oktober

• und vom 17. zum 18. Oktober

Darüber hinaus sind fünf nächtliche Sperrungen der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn (Kassel) zwischen den Anschlussstellen Seesen (Harz) und Echte geplant, und zwar in folgenden Nächten:

• vom 18. zum 19. Oktober

• vom 20. zum 21. Oktober

• vom 22. zum 23. Oktober

• vom 23. zum 24. Oktober

• vom 24. zum 25. Oktober

Von Matthias Heinzel/GT/RND