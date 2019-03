Hildesheim

Die Laborbefunde sind eindeutig: es gibt sechs weitere Masernfälle in Hildesheim. Nicht nur vier Kontaktpersonen von Erkrankten, sondern auch zwei Kinder der Oskar-Schindler-Gesamtschule sind mittlerweile labordiagnostisch bestätigt an Masern erkrankt, so der Landkreis. Deshalb wird das Gesundheitsamt am Freitag den Impfstatus aller Schüler, Lehrer und anderer an der Schule beschäftigen Personen überprüfen – und gegebenenfalls Ungeimpfte bis auf weiteres von der Schule fernhalten.

Bereits Dienstag wurden die Eltern der betroffenen Jahrgangsstufe über den Masernverdacht informiert. Nachdem sich der Verdacht bestätigt hat, erhalten noch Mittwoch die Eltern aller Schüler der Oskar-Schindler-Gesamtschule schriftliche Informationen zum weiteren Verfahren. Erst vor zwei Wochen ist ein Krankheitsfall am Hildesheimer Gymnasium Andreanum gemeldet worden. Als Gründe werden wachsende Impfskepsis genannt, auch vergessen einige Eltern die notwendige zweite Impfung.

Im Landkreis Hildesheim sind damit aktuell 17 Masernerkrankungen seit Jahresbeginn offiziell bestätigt. Aber auch in anderen Regionen Niedersachsens sind einzelne Maserninfektionen gemeldet worden.

