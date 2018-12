Hannover

Das Wildkaninchen hat es in Niedersachsen immer schwerer. Darauf deutet das Rekordtief an erlegten Tieren hin. Landesweit wurden zuletzt so wenig Kaninchen geschossen worden wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957. Insgesamt wurden im Jagdjahr 2017/2018 nur noch knapp 12.000 Tiere erlegt. Hinzu kommen rund 4000 Kaninchen, die auf der Straße überfahren wurden oder anderweitig verendet sind. Die sogenannte Strecke beträgt damit gerade noch circa 16.000 Tiere.

Immer weniger Wildkaninchen

Dies sind nach Angaben der Landesjägerschaft gut 9000 oder 36 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Jagdjahr 2004/2005 lag die Kaninchenstrecke noch 47.500, Mitte der 1970er Jahre sogar noch bei mehr als 300.000 Exemplaren.

Rückgang seit 2014

Die Entwicklung gebe „Anlass zur Sorge“, schreibt der Wildbiologe Egbert Strauß im aktuellen Landesjagdbericht. Nach drastischen Rückgängen seit den 1970er Jahren infolge einer Intensivierung der Landwirtschaft und Seuchen hätten sich die Bestände vorübergehend zwar stabilisiert und sogar leicht erholt. Doch nach 2014 habe ein erneuter Rückgang eingesetzt bis zum bisherigen Tiefstand im abgelaufenen Jagdjahr, berichtete Strauß.

Töten Raubtiere die Wildkaninchen ?

Experten rätseln über die Ursachen für die Entwicklung. Sicher spiele der Verlust von Lebensraum eine Rolle, sagte Tonja Mannstedt vom Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND). Doch: „Die genauen Gründe für den heutigen Bestandsrückgang sind nicht bekannt.“ Auch beim Naturschutzbund ( Nabu) hat man keine eindeutige Erklärung: „Möglich wären ungünstige Witterungsverhältnisse oder Krankheiten“, sagte Sprecher Philip Foth. Denkbar sei auch der Einfluss von Raubtieren.

Rückgang in ganz Niedersachsen

Unabhängig davon ist der Rückgang laut Landesjagdbericht in allen Teilen Niedersachsens zu verzeichnen. Derzeit komme das Wildkaninchen in Niedersachsen nur noch in gut der Hälfte aller Reviere vor.

Am weitesten verbreitet ist es in den westlichen Landkreisen Emsland, Cloppenburg, Aurich, Osnabrück, der Grafschaft Bentheim und Vechta. Dort gab es die größten Jagdstrecken. In Südniedersachsen und im Harz ist das Kaninchen dagegen kaum verbreitet. Im Landkreis Goslar zum Beispiel wurde kein einziges Exemplar zur Strecke gebracht.

Von RND/dpa