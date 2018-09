Holdorf (Landkreis Vechta)

Kilometerlange Staus nach einem Unfall mit einem Falschfahrer: Auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Osnabrück war der Verkehr am Mittwochnachmittag stundenlang lahmgelegt. Acht Autos und zwei Lastwagen waren nach Polizeiangaben in den Unfall verwickelt.

Der Geisterfahrer wurde bei dem Zusammenstoß in Höhe Holdorf (Landkreis Vechta) schwer verletzt, ein weiterer Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen gesperrt, in Richtung Osnabrück wurde der Verkehr später aber wieder freigegeben. Die Fahrzeuge wurden bei der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden von der Autobahn abgeleitet.

Bis zu 12 Kilometer Rückstau

Der stehende Verkehr im Umfeld der Unfallstelle wurde nach der stundenlangen Bergung der kollidierten Fahrzeuge am Abend über den Standstreifen abgeleitet. „Wir hatten zeitweise bis zu zwölf Kilometer Rückstau“, erklärte ein Polizeibeamter. Nach seinen Angaben dürfte die Bergung des Lastwagens noch bis Mitternacht dauern. „Der Unfall passierte zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt auf einer sehr befahrenen Strecke“, sagte der Polizeisprecher.

Ursache noch völlig unklar

Die Ursache für die Geisterfahrt war zunächst noch völlig unklar. Der Falschfahrer, der frontal mit dem Lastwagen zusammenstieß, wurde angesichts der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungs-Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Der Lkw hatte nach der Kollision die Mittelplanke durchbrochen und ragte teilweise auf die Gegenfahrbahn. Mehreren Autos soll es vor dem Unfall noch gelungen sein, dem Falschfahrer auszuweichen. Unklar blieb zunächst jedoch, wie lange er in der Gegenrichtung unterwegs war.

Von dpa/RND