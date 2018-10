Hildesheim

Die Polizei in Hildesheim sucht zwei Mädchen: Seit Sonntagabend werden die 14-jährige Michelle Tamara K. sowie die 15-jährige Josefine O. vermisst. Beide sind höchstwahrscheinlich gemeinsam unterwegs. Weil die bisherige Suche keinen Erfolg brachte, ist die Polizei nun an die Öffentlichkeit gegangen. Sie vermutet, dass sich beide in Hannover aufhalten könnten.

Die 14 Jahre alte Michelle Tamara K. ist 1,54 Meter groß, schlank und hat lange brünette Haare. Sie war mit einem blauen Pullover und einer grauen Jogginghose bekleidet. Josefine O. ist 1,63 Meter groß, schlank und hat kürzere dunkle Haare. Sie wird oft für einen Jungen gehalten.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05121) 939-115 entgegen.

Von sbü/RND