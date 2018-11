Hildesheim

Bei einem Wohnungsbrand in Hildesheim ist in der Nacht zum Montag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer sei in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Mit Hilfe von Leitern konnten die Einsatzkräfte sieben Bewohner aus dem brennenden Haus retten. Ein älteres Ehepaar, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, wurde von Passanten in Sicherheit gebracht. Sechs von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung, einer Verbrennungen am Arm. Für einen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Feuerwehrleute fanden ihn tot in seiner Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar.

Von lni/RND