Hildesheim

Weil er fast 70.000 Euro aus Parkautomaten unterschlagen hat, ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Bauhofs Hildesheim zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. „Das große Vertrauen, das Ihre Vorgesetzten in Sie gesetzt haben, haben Sie regelmäßig ausgenutzt“, sagte die Hildesheimer Amtsrichterin Anke Henkel am Donnerstag in ihrer Urteilsbegründung. Der 49-Jährige hatte gestanden, zwischen Januar 2016 und April 2017 beim Entleeren der Automaten regelmäßig volle Kassetten abgezweigt und mit einem heimlich an sich genommenen Schlüssel geleert zu haben.

Der Angestellte wurde fristlos entlassen

Von den ursprünglich angeklagten 70 Fällen wurden sieben eingestellt, weil der Angeklagte in seiner Urlaubszeit nicht zugegriffen hatte. Erst ein anonymer Brief hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht, vorher hatte es keine Überprüfungen von Seiten der Stadt gegeben. Der Angeklagte war nach 27 Jahren als städtischer Angestellter fristlos entlassen worden. Durch Vermögenseinziehungen hat er den entstandenen Schaden inzwischen ersetzt.

Nach einem anonymen Hinweis ist er dabei beobachtet worden und aufgeflogen.

Von lni/RND