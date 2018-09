Hannover

Die letzten Ausläufer des Sommers sind nun endgültig vorüber - in Niedersachsen wird es pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang kalt und ungemütlich. „Der Norden Deutschlands bleibt zwar weitestgehend vom Sturmtief "Fabienne" verschont, trotzdem erwarten wir am Anfang der Woche ein sehr wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken“, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mit. Besonders an der Nordsee wird es zudem auch noch stürmisch, und die Temperaturen fallen auf 13 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich dann noch weiter bis auf drei Grad ab. Tagsüber erwartet der DWD dann Höchsttemperaturen um die 16 Grad bei nachlassendem Wind. Sonne und Wolken wechseln sich wieder ab, es kommt vereinzelt zu Schauern.

Von RND/dpa