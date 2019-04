Soltau

An diesem Wochenende startet der Heide-Park Soltau in die neue Saison. Ab Sonnabend hat der größte Freizeitpark Niedersachsens wieder geöffnet. Nach drei Jahren kehrt auch die beliebte Holzachterbahn Colossos zurück – allerdings noch nicht zum Saisonstart. „Die Eröffnung ist für das Frühjahr geplant“, teilen die Park-Betreiber auf ihrer Webseite mit. Er konkreter Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest.

„Wir freuen uns über das Comeback der schnellsten und höchsten Holzachterbahn Europas“, sagt Parksprecherin Svenja Heuer. Mutige Fahrgäste könnten dort demnächst gegen einen Giganten kämpfen, der über der Strecke thront und Feuer und Nebel spuckt.

Heide-Park bietet 40 Attraktionen und Shows

Auf 85 Hektar erstrecken sich mehr als 40 Attraktionen. Im August feiert der Heide Park seinen 40. Geburtstag. Für den Freizeitpark der richtige Zeitpunkt, um einige neue Attraktionen zu eröffnen: In diesem Jahr setzt der Freizeitpark auf Nervenkitzel und Grusel: „Es gibt neue Horror-Attraktionen an ausgewählten Terminen –beispielsweise des Zombie-Escape“, sagt Ramona Voet vom Heide-Park Soltau.

Besucher können gegen Zombies kämpfen

Am 28. April, 5. Mai und an zwei Tagen im Juni und September startet das Spiel, bei dem in einem verlassenen Teil des Heide Parks gegen Zombies gekämpft werden muss. „Teams von sechs bis acht Personen werden in die Sperrzone eingeschleust und müssen verschiedene Aufgabe lösen, um das Zombie-Virus zu neutralisieren“, sagt Voet. Auf lauernde Zombies müssen die Besucher besonders achtgeben. Teilnehmen dürfen Gäste allerdings erst ab 16 Jahren an den Zombie-Escapes.

Neue Attraktion für Kinder: Das Peppa Pig Land

Für Vorschulkinder hat sich der Heide Park eine neue bunte und schrille Welt einfallen lassen. Am Sonnabend eröffnet der Park sein Peppa Pig Land – laut Heide Park Deutschlands Einziges und Erstes. Es basiert auf der Animationsserie Peppa Pig (deutsch: Peppa Wutz). „Wir möchten unseren kleinsten Gästen für ihren ersten Freizeitparkbesuch außergewöhnliche Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse bieten“, sagt Geschäftsführerin Sabrina de Carvalho. Insgesamt vier Attraktionengehören zum neuen Peppa Pig Land. Besucher können hier das bunte Haus des kleinen Schweins erkunden, auf Dinosauriern reiten und mit dem Boot oder Zug fahren. Auch Übernachtungen sind im neuen Peppa Pig Land möglich.

Preis: Eintritt ab zwölf Jahre 47,50 Euro, von drei bis elf Jahre 39 Euro.

Von RND/dpa/ewo