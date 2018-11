Hardegsen

Als die Feuerwehr am späten Montagabend am Birkenhof in Gladebeck (Kreis Northeim) eintrifft, steht dort ein Stallgebäude des Geflügelschlachtbetriebs in Flammen. Die Einsätzkräfte evakurieren ein angrenzendes Wohngebäude und können ein Übergreifen der Flammen verhindern. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. An dem Gebäude entstand ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro. Dort untergebrachte Tiere kamen nicht zu Schaden. Sie mussten in einen benachbarten Stall umziehen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei Northeim ermittelt.

Von lni/güm/RND