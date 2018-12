Hanstedt

Hartnäckig hat sich ein Einbrecher gezeigt, der zunächst beim Aufhebeln eines Fensters in Hanstedt gescheitert war. Der unbekannte Täter schaute sich an der Rückseite des Wohnhauses näher um und zwängte sich schließlich durch eine in einer Hintertür installierte Hundeklappe, teilte die Polizei im Kreis Harburg mit. Im Haus durchsuchte er mehrere Räume. Ob er dabei Beute machte, war zunächst unklar.

Von RND/lni