Wolfsburg

Nicht nur auf dem Fußballplatz in Wolfsburg war am Samstag einiges los: Die Fans vom VfL und Hannover 96 bereiteten der Polizei Arbeit. In einem Bus der Linie 180 ( Gifhorn-Wolfsburg) kam es kurz vor dem Zentralen Omnibusbahnhofs gegen 12.40 Uhr zu einem Fall von räuberischer Erpressung. Ein 21-jähriger Hannoveraner soll aus einer Fan-Gruppe heraus einem 20-jährigen Wolfsburger mit Gewalt gedroht haben. Der Hannoveraner erpresste ein Fan-Utensil.

Die Beamten suchen nun Hinweise zu Mittätern aus der Gruppe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg zu melden: Telefon 05361/4646-0.

Vier 96-Fans in Gewahrsam

Auch im weiteren Verlauf des Spieltages hatte die Polizei in Wolfsburg viel zu tun: Die meisten der 2196 angereisten 96-Fans blieben zwar ruhig, aber vier Anhänger zog die Polizei am Samstag bereits vor dem Anpfiff aus dem Verkehr – sie kamen in Gewahrsam und verpassten die Partie, die 3:1 für Wolfsburg ausging.

Beim Marsch vom Hauptbahnhof zur Volkswagen-Arena griffen die Einsatzkräfte ein, als ein 96-Fan einem VfL-Anhänger das T-Shirt klaute. Er kam in Gewahrsam. Ebenso wie die drei Hannover-Fans, die sich auf der Berliner Brücke eine Schlägerei lieferten.

