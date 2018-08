Lüneburg

Beim Abbiegen in Handorf (Kreis Lüneburg) hat ein 41 Jahre alter Fahrer des Touran am Sonntagnachmittag ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Harley-Fahrer so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Bemühungen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle starb. Die Sozia wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Von sbü/RND