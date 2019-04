Hameln

Mit einer Lappalie soll alles angefangen haben. In Hameln hat in der Nacht auf Sonntag ein 25-jähriger Mann mit einem Klappmesser auf einen 19-Jährigen eingestochen und ihn dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, gerieten die beiden angetrunkenen Hamelner gegen 2.30 Uhr in Streit. Dabei soll der 25-Jährige das spätere Opfer zunächst geohrfeigt haben.

Der 19-Jährige nahm den 25-Jährigen daraufhin in den Schwitzkasten. Scheinbar um sich aus dem Griff zu befreien, griff der 25-jährige Mann aus Hameln daraufhin zu einem Klappmesser und stach dem Opfer mehrfach in den Oberschenkel.

Ersthelfer alarmieren Polizei und Rettungswagen

Zeugen und Nachbarn eilten herbei und leisteten Erste Hilfe. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch in der Nacht entlassen werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei den 25-Jährigen fest. Er wird nun der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt.

Beide Männer sind polizeibekannt.

