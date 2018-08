Hameln/Brandenburg

Die Polizei Hameln/Pyrmont sucht nach der 14-jährigen Batul Zaid. Die 14-Jährige ist bei ihrer Mutter im Kreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg aufgewachsen. Vor ihrem Verschwinden war sie aber bei ihrer erwachsenen Schwester in Hameln zu Besuch, in deren Wohnung sie auch anschließend leben wollte.

Zuletzt wurde Batul am 9. Juni gesehen. In Hameln hielt sie sich gern im Bürgergarten auf. Mittlerweile könnte sie sich aber auch wieder in Berlin oder Brandenburg aufhalten.

Die 14-Jährige spricht akzentfreies Deutsch. Sie könnte Rastazöpfe tragen, möglicherweise auch zusammengebunden.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, wo Batul sich aufhält oder wo sie in der Zwischenzeit gesehen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05151) 933-222 entgegen.

Von RND/sbü