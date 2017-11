Mehrere Sessel in der Jugendanstalt in Hameln. © Hauke-Christian Dittrich

Strafvollzug

Hameln: Abteilung für psychisch kranke Jugendstraftäter

Psychiater therapieren künftig psychisch kranke Jugendstraftäter in Niedersachsen direkt im Gefängnis. Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) eröffnete am Dienstag in der einzigen Jugendanstalt des Landes in Hameln eine psychiatrische Abteilung mit 20 Behandlungsplätzen.