Hannover

Am Mittwochabend stand der Kompromiss: Der Bund darf mehr Geld für Deutschlands Schulen geben. Insgesamt sollen fünf Milliarden Euro fließen. Niedersachsen wäre mit rund 470 Millionen Euro dabei.

„Ich begrüße, dass Bund und Länder ihr zähes Ringen beendet haben und nun ein Signal der Handlungsfähigkeit senden“, sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag. Nun soll der Digitalausbau in den Schulen vorangetrieben werden. Durch eine Eigenbeteiligung von zehn Prozent wird die Bundessumme auf insgesamt 520 Millionen Euro erhöht. Den Schulen soll im Sommer ein Sockelbetrag von 30 000 Euro überwiesen werden.

Überdies teilte das Ministerium mit, dass man an einer Förderrichtline arbeite. Die soll dazu dienen, dass die Schulen über den Schulträger mit zusätzlichen Geld ausgestattet werden. Damit soll unter anderem die Einrichtung des schulischen WLANs, der Aufbau von Lernplattformen und Cloudangeboten sowie die Vernetzung in Schulgebäuden vorangetrieben werden. „Im Zentrum steht eine zeitgemäße IT-Infrastruktur in den Schulen, die das Lernen und Arbeiten mit mobilen Endgeräten ermöglichen soll“, sagte Tonne. Der Minister betonte auch, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sei und es darum gehe, Schülerinnen und Schüler zu einem reflektierten, kritischen Umgang mit digitalen Medien zu erziehen. Deswegen arbeite man auch an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Auch die Fraktion der Sozialdemokraten im Landtag zeigte sich überzeugt von dem Vorstoß. Philipp Raulfs lobte: „Mit den rund 500 Millionen Euro, die Niedersachsen aus diesem Topf erhalten wird, können wir die Digitalisierung an unseren Schulen ein gutes Stück voranbringen.“

Opposition kritisiert: Es fehlt an didaktischem Konzept

Dies genügte der Opposition nicht. Julia Willie Hamburg, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, sagte der NP: „Das Geld reicht bei Weitem nicht aus.“ Seit Jahren erarbeiteten die Kommunen Konzepte, um die Digitalisierung an Schulen voran zu bringen, allerdings könnten sie mit dem Geld von Bund und Land nicht ansatzweise umgesetzt werden. Darüber hinaus kritisierte Hamburg, dass vom Kultusministerium schon lange ein Konzept für den Umgang mit digitalen Medien an Schulen hätte vorgelegt werden müssen. „Ein Computer macht noch lange keinen guten Unterricht“, so ihre Auffassung. Es sei lobenswert, dass sich einige Schulen inzwischen selbst engagierten, doch Handlungsbedarf sieht die Grünen-Politikerin ganz klar beim Land. Auch was den Breitbandausbau anbelangt. Das Internet im Flächenland in Niedersachsen sei in Teilen so schlecht, dass die Digitalisierung des Schulalltages kaum möglich sei.

Bereits im August 2018 kündigte die rot-schwarze Landesregierung an, den Breitbandausbau voranzutreiben. Bis 2021 sollen alle Schulen und Hochschulen über einen Breitbandausbau verfügen. Schon damals wurde das Vorhaben von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) von der Opposition kritisiert. Es sei nicht innovativ und zukunftsorientiert genug, hieß es damals.

Und auch jetzt greifen die Oppositionsparteien die Kritik erneut auf. Es mache sich bemerkbar, dass das Land in der Fläche nicht gut genug versorgt sei, so der Tenor. „Digitale Bildung heißt nicht, dass nun Millionen Euro des Bundes verbaut und ausgegeben werden können, ohne einen Plan zu haben“, positionierte sich Björn Försterling ( FDP). Es sei nun zwingend an der Zeit, dem Digitalpakt auch inhaltliche Konzepte gegenüber zu stellen. Der Kultusminister werde daran gemessen, was inhaltlich an den Schulen ankommt. „Diese Antwort ist der Minister bisher schuldig geblieben“, zeigt sich Försterling überzeugt.

Lehrer wollen langfristige Förderung

Der Torsten Neumann, Landesvorsitzender des Verbands Niedersächsischer Lehrkräfte, lobte die Einigung in Berlin und die Zusicherung der Gelder. Er verwies aber auch darauf, dass es wichtig sei, dass Niedersachsens Schulen nicht bloß mit einer Einmalzahlung unterstützt würden, sondern eine dauerhafte Förderung erhielten. Diese sei zwingend notwendig, um die Unterhaltung der Hard- und Software durch IT-Fachkräfte zu finanzieren.

Eigentlich sollte die digitale Ausstattung der Schulen schon im Januar 2019 beginnen. Sie ist ein im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschriebenes Ziel. Allerdings scheiterte der Plan zunächst am Widerstand einiger Bundesländer, die sich um den Föderalismus sorgten. Ein Vermittlungsausschuss sollte den Streit schlichten. Am Mittwoch stimmten dort alle Parteien außer der AfD für die Einigung. Der Bundestag stimmte ebenfalls für den Digitalpakt. Nun steht nur noch die Entscheidung des Bundesrates aus. Die soll am 15. März fallen.

Von Mandy Sarti