Norderney

Das traditionelle Eiertrullern auf der Insel Norderney hat am Ostersonntag bei schönstem Sonnenwetter etwa 1000 Kinder und Eltern angelockt. „Es ist wie Hochsommer hier“, berichtete Organisator Holger Karow der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Spaßsport lassen Kinder gleichzeitig hartgekochte Eier eine planierte Sandrampe am Strand hinunterkullern. „Das Kind, dessen Ei am weitesten trullert, gewinnt“, sagte Karow. Werfen ist nicht erlaubt.

Die Kinder waren derart eifrig bei der Sache, dass die Organisatoren bis mittags schon mehr als 50 Durchgänge mit 10 oder mehr Teilnehmern verzeichneten. Für Vergnügen am Strand der ostfriesischen Insel sorgten auch große kostümierte Osterhasen. Nur zum Baden war es mit elf Grad Wassertemperatur in der Nordsee noch zu kalt.

Von dpa/lni