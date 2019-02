Einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei hat es in der Nacht zum Sonntag um 0.09 Uhr in der Sisha-Bar an der Woltorfer Straße nahe der Nord-Süd-Brücke in Peine gegeben. Es gab zwei Verletzte wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Sie kamen ins Klinikum.