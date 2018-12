Sittensen

Bei einem Großbrand auf einem großen Industriegelände in Sittensen ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. „Bis zu 250 Feuerwehrleute aus der ganzen Samtgemeinde und dem Umland waren in der Nacht im Einsatz“, sagt Feuerwehrsprecher Alexander Schröder.

Die Lager- und Werkshallen eines Betriebs für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen waren am späten Montagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf den gesamten Gebäudekomplex aus. Hohe Rauchsäulen standen über dem Industriegebiet direkt an der Autobahn 1. Anwohner waren gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass giftige Stoffe in die Luft gelangt sein könnten. Während der Löscharbeiten musste die Autobahnabfahrt Sittensen zeitweise gesperrt werden.

Der Hallenkomplex brannte völlig nieder. Der Feuerwehreinsatz wird wegen Nachlöscharbeiten noch mehrere Stunden andauern.

Von RND/güm/dpa