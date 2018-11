Göttingen

Ein Unternehmen aus Südniedersachsen soll im großen Stil Schmiergelder gezahlt haben, um den Verkauf seiner Produkte im Ausland zu fördern. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Braunschweig ermittele seit Sommer dieses Jahres gegen führende Mitarbeiter der Firma und andere Personen wegen besonders schwerer Bestechung, sagte Behördensprecher Christian Wolters dem Göttinger Tageblatt.

Es bestehe der Verdacht, dass zwei rechtlich voneinander unabhängige Gesellschaften des Unternehmens jahrelang in der Demokratischen Republik Kongo, in Nigeria und in Kasachstan Schmiergelder gezahlt haben, sagte der Sprecher. Ziel soll es gewesen sein, dass Ausschreibungen dort auf die von dem Unternehmen angebotenen Produkte zugeschnitten werden. „Es kommen möglicherweise ähnliche Delikte in weiteren Länder hinzu“, sagte Wolters. Die Firma äußerte sich trotz wiederholter Anfrage nicht zu den Vorwürfen.

Bei den Aufträgen in Afrika und Asien soll es sich um von der Weltbank finanzierte Projekte im Volumen von mehreren Millionen Euro gehandelt haben. „Ob es sich wirklich in dieser Größenordnung bewegt, können wir allerdings noch nicht abschließend beurteilen“, sagte Wolters. „Aber wir gehen derzeit von einem einstelligen Millionenbetrag aus.“ Die Höhe der gezahlten Bestechungsgelder soll teilweise 15 Prozent des jeweiligen Auftragsvolumens betragen haben.

Anonyme Anzeige brachte Ermittlungen in Gang

Bereits Anfang August seien wegen des Korruptionsverdachts Räumlichkeiten der Firma durchsucht worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zudem seien diverse andere Geschäfts- und Privaträume vorwiegend in Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Hamburg sowie in Belgien durchsucht worden. Bei der Aktion, an der 120 Polizisten und zwei Staatsanwälte beteiligt waren, seien Unterlagen, Computer und Datenträger sichergestellt worden. Festnahmen habe es nicht gegeben.

„Wir sind noch in einem relativ frühen Stadium der Ermittlungen“, sagte Wolters. Die Beweismittel würden derzeit gesichtet und geprüft. Wegen des großen Umfangs der sichergestellten Gegenstände könne diese Prüfung noch längere Zeit dauern. Die Verdächtigen seien zu den Vorwürfen noch nicht vernommen worden.

In Gang gekommen seien die Ermittlungen durch eine anonyme Strafanzeige, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Anzeige-Erstatter sei den Ermittlungsbehörden mittlerweile aber bekannt. „Es ist eine Person, die augenscheinlich Kenntnisse der Geschäftsabläufe hat“, sagte Wolters.

Nach offiziell unbestätigten Informationen handelt es sich um einen inzwischen ausgeschiedenen Mitarbeiter des verdächtigten Unternehmens. Der Mann war nach Angaben eines Justizsprechers kürzlich zu einen Jahr und sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er über einen längeren Zeitraum hinweg Firmengeld veruntreut haben soll.

133 Fälle von Korruption in Niedersachsen 2017 angezeigt

Nach Darstellung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums ist Korruption in manchen Ländern relativ weit verbreitet. Auf dem Korruptions-Index der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International, der die bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommene Korruption listet, schneiden die Demokratische Republik Kongo, Nigeria und Kasachstan schlecht ab. Unter 180 gelisteten Staaten rangieren sie auf den Rängen 161, 148 und 122.

„Dem Deliktsfeld Korruption ist eine hohe Sozialschädlichkeit immanent“, sagte der Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, Hans Gehrmann. Bei Korruptions-Delikten handele es sich zumeist um reine Täter-Täter-Beziehungen. In diesem Bereich gebe es nur wenig Anzeige-Bereitschaft. Dennoch seien nach Zahlen des Bundeskriminalamts im vergangenen Jahr in Niedersachsen 133 Fälle von Bestechung angezeigt worden.

Das Innenministerium wies in diesem Zusammenhang auf das anonyme Hinweisgeber-System zur Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität hin, das beim Landeskriminalamt (LKA) eingerichtet wurde. Hinweisgeber und Polizei könnten über das System inkognito miteinander kommunizieren.

Von lni/RND