Bad Lauterberg

Ein 57-Jähriger ist mit seinem Auto in Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen in eine Schafherde gefahren. Neun Tiere verendeten wegen des Unfalls in der Nacht zu Dienstag, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 57-Jährige war den Angaben nach mit seinem Wagen in Richtung Osterhagen unterwegs, als plötzlich eine Schafherde auf die Straße lief. Fünf der Tiere wurden unmittelbar beim Aufprall getötet, vier weitere wurden noch an der Unfallstelle eingeschläfert.

Von RND/dpa