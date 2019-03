Göttingen

Nach der Bombendrohung gegen das Neue Rathaus in Göttingen hat die Polizei noch keine Spur von den Tätern. Es gebe derzeit auch keine Hinweise auf ein politisches Motiv, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Am Dienstag hatten Unbekannte in einer anonymen Mail gedroht, im 16-stöckigen Verwaltungsgebäude einen Sprengsatz zu zünden. Ähnliche Drohungen waren auch in anderen deutschen Städten eingegangen.

Ob es einen Zusammenhang zu einer deutschlandweiten Serie von Drohschreiben mutmaßlicher Rechtsextremer an Politiker, Behörden oder Gerichte gibt, war zunächst unklar. Das Neue Rathaus in Göttingen, in dem rund 800 Beschäftigte arbeiten, war nach der Drohung evakuiert worden. Die Polizei entdeckte nichts Verdächtiges.

Von RND/lni