Hannover

Die versehentliche Enttarnung eines V-Mannes des niedersächsischen Verfassungsschutzes zieht interne Ermittlungen nach sich. Eine dreiköpfige Kommission des Innenministeriums soll unter Leitung des zuständigen Abteilungsleiters Jürgen Sucka bis Dienstag einen Untersuchungsbericht vorlegen. Dabei gehe es vor allem um die Frage, ob es ein Systemversagen gegeben hat, erklärte am Freitag ein Sprecher des Innenministeriums. Am Mittwoch soll der Bericht dann dem zuständigen Landtagsausschuss vorgelegt werden. Die Einleitung disziplinarischer Maßnahmen werde ebenfalls geprüft.

Bereits am Mittwoch hatte Behördenchefin Maren Brandenburger im Verfassungsschutzausschuss hinter verschlossenen Türen über die Panne informiert. Zuvor hatten die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP um eine Unterrichtung gebeten. Am Vortag hatte die Basisdemokratische Linke Göttingen einen 24-Jährigen namentlich benannt, der fast zwei Jahre lang linke Aktivisten ausspioniert haben soll und sich auch in Uni-Gremien habe wählen lassen. Aufgeflogen sein soll der mutmaßliche V-Mann durch eine Panne des Verfassungsschutzes. Der soll auf ein Auskunftsersuchen hin versehentlich Dokumente vorgelegt haben, die Rückschlüsse auf die Identität des V-Mannes ermöglichten.

Von RND/dpa