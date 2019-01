Hannover

22 Tippspieler aus Niedersachsen sind 2018 durch Lotto-Glück zu Millionären geworden. „Dies stellt einen Spitzenwert dar“, sagte Toto-Lotto-Sprecherin Petra-Kristin Bonitz. 2017 hatte es im Vergleich nur zwölf neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen gegeben.

Allein elf Spieler seien durch den Eurojackpot zu Millionären geworden, berichtete Bonitz. Durch den Klassiker „6 aus 49“ hätten sieben Gewinner einen sechsstelligen Betrag eingestrichen. Zweimal waren Tipper demnach über „Bingo! - Die Umweltlotterie“ erfolgreich, und jeweils ein Glückspilz schaffte es über die „GlücksSpirale“ und das „Spiel 77“.

Ein Spieler aus Diepholz gewinnt 8,3 Millionen

Als Grund für die vielen Gewinner nannte die Lotto-Sprecherin eine besondere Situation im Eurojackpot. Dieser sei über 13 Wochen lang bis zum Maximum von 90 Millionen Euro gefüllt gewesen. „Alles, was darüber geht, wandert in die nächst niedrige Gewinnklasse“, sagte Bonitz. Dort sei die Gewinnchance mit 1 zu 6 Millionen deutlich besser als in der ersten Gewinnklasse mit 1 zu 96 Millionen.

Insgesamt schüttete die niedersächsische Lotto-Gesellschaft im Jahr 2018 nach eigenen Angaben rund 351 Millionen Euro aus. Mit mehr als 8,3 Millionen Euro habe ein Spieler aus dem Landkreis Diepholz über die höchste Summe abgeräumt. Auf der anderen Seite gaben die Niedersachsen der Sprecherin zufolge rund 726 Millionen Euro an Spieleinsätzen für staatliche Lotterien und Sportwetten aus. Das entspreche einem Anstieg von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die meisten hohen Gewinne sahnten Spieler aus der Landeshauptstadt ab. Von den 118 Beträgen über 100.000 Euro gingen demnach 24 nach Hannover. Gewinner, die ihr Glück erst spät bemerken, beruhigt Sprecherin Bonitz. Denn die gesetzliche Verjährungsfrist für die Abholung von Gewinnen betrage drei Jahre zum Jahresende. Bis 2021 sollten Tipper ihre Zettel also spätestens kontrolliert haben.

Von RND/lni