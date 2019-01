Hannover

Auf Niedersachsens Straßen herrscht am Freitagvormittag Glatteisgefahr. Wie die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen am frühen Morgen mitteilte, können im gesamten Bundesland Glatteis, gefrierende Nässe und Schnee für glatte Straßen sorgen. Autofahrer sollten am Vormittag daher besonders vorsichtig fahren.

Erste Unfälle wegen Glatteis in Niedersachsen

Die Glätte auf Niedersachsens Straßen hatte bereits am Donnerstagabend zu zwei Unfällen auf der A29 bei Wilhelmshaven geführt. Zwischen dem Autobahnkreuz Wilhelmshaven und der Anschlussstelle Sande war nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen eine Außenschutzplanke geprallt. Nur rund 40 Minuten später war es zu einem ähnlichen Unfall im Autobahnkreuz Wilhelmshaven gekommen. Verletzt wurde allerdings niemand. Die A29 musste für mehr als zwei Stunden in eine Fahrtrichtung gesperrt werden.

Tief Henne sorgt für Frost im Norden

Auch in den kommenden Tagen müssen die Niedersachsen mit Glätte rechnen. Tief Henne sorgt ab dem Wochenende für Tiefsttemperaturen von Minus 10 Grad.

Von RND/ms