Gifhorn

Ein 19-Jähriger aus Gifhorn ist am Sonnabend gegen 20 Uhr am Mast der Oberleitung an der Bahnstrecke von Hannover nach Wolfsburg hochgeklettert. Seine 17 Jahre alte Freundin sah zu, als es zu dem Unglück kam: Auf dem Mast kam es zu einem Spannungsüberschlag. Der 19-Jährige erlitt einen Stromschlag und fiel vom Mast.

Die 17-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Der Bahnverkehr musste während der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten unterbrochen und umgeleitet werden.

Von sbü