Gewerkschaft Verdi droht mit weiteren Streiks im Nahverkehr

Tarife

Im Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr Niedersachsens hat die Gewerkschaft Verdi den kommunalen Arbeitgebern Verweigerungshaltung vorgeworfen. Dies provoziere weitere Streiks in den kommenden Wochen, warnte die Gewerkschaft am Dienstag.

Hannover. Die kommunalen Arbeitgeber hätten zum Auftakt der Verhandlungen Ende August weitere Gespräche über die Wiedereinführung eines Weihnachtsgeldes in Höhe eines Monatslohns einseitig abgelehnt. Nach Warnstreiks Anfang Oktober habe es nur informelle Gespräche gegeben, aber die "Blockadehaltung wurde nicht aufgegeben". Verdi betonte, die Gewerkschaft sei bereit, die Verhandlungen wiederaufzunehmen.

Vor gut einem Monat fuhren in Göttingen und in Braunschweig für einen Tag keine Busse oder Straßenbahnen, weil mehr als 500 Mitarbeiter vorübergehend die Arbeit niedergelegt hatten. In Hannover fielen an dem Tag mehrere Üstra-Linien aus, weil Mitarbeiter in den Warnstreik getreten waren.

dpa