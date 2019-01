Hannover

Uwe Schünemann ( CDU) fordert, dass die Gesichtserkennung in Niedersachsen erprobt wird. Das will er sogar gesetzlich verankern – am besten im neuen niedersächsischen Polizeigesetz. Meint zumindest der Christdemokrat und brockt seiner rot-schwarzen Regierung damit ganz schön was ein.

Novellierung steht massiv in der Kritik

Ohnehin steht die Novellierung des Polizeigesetzes massiv in der Kritik. Auch Experten sind überzeugt, die Änderungen greifen zu gravierend in die Grundrechte der Bürger ein. Sogar die Landtagsjuristen haben interveniert und Teile für grob verfassungswidrig erklärt. Seitdem stockt die Beratung des von der Landesregierung selbst so hochgelobten Gesetzentwurfs.

Mit seinem Vorschlag setzt sich Schünemann über die Kritik hinweg, will die umstrittene Novellierung sogar noch um einen besonders sensiblen Punkt ergänzen. Schwierig: Denn die Gesichtserkennung bei Videoüberwachungen hat sich (noch) nicht bewährt. Die Fehlerquote ist schlicht zu hoch. Im Klartext: Beim Abgleich mit der Straftäter-Datenbank könnten möglicherweise Unschuldige verdächtigt werden. Das sorgt ganz sicher nicht für Sicherheit, sondern schafft vor allem Rechtsunsicherheit.

SPD sollte sich nicht auf den Vorschlag einlassen

Sollte sich die SPD auf diesen Vorschlag einlassen, steht endgültig fest: Der kleine Koalitionspartner CDU gibt in der Innenpolitik den Ton an. Und der ist mächtig konservativ.

Von Mandy Sarti