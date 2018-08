Stade

Der 53-jährige Fahrer des Mercedes-Geländewagens hatte sich laut Polizei trotz der Absperrungen am frühen Montagabend einen Weg an den Bassenflether Strand im Landkreis Stade gebahnt. Bei Niedrigwasser fuhr er am Strand und an der Wasserkante herum. Doch dann blieb sein Fahrzeug im Elbwasser plötzlich stehen und der Mann konnte nicht mehr zurückfahren. Fatalerweise begann zu diesem Zeitpunkt, das Wasser aufzulaufen – und zwar schnell. Der Mann aus Stade konnte sich gerade noch aus seinem Auto an den Strand retten, sein Mercedes versank in den Fluten bis zur Dachkante. Er blieb unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr aus Hollern-Twielenfleth rückte unterstützt von den Feuerwehren Grünendeich und Stade an. Mit dem Feuerwehrboot wurde ein Seil zum versunkenen Fahrzeug gebracht, ein Taucher befestigte dieses an dem Geländewagen und mit der Seilwinde des sogenannten Rüstwagens konnte der Mercedes dann zurück an den Strand gezogen werden.

Der Wagen wurde im Wasser vermutlich erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Von RND