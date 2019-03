Garlstorf

Die Autobahn 7 ist nach einem Lastwagen-Unfall im Landkreis Harburg am Freitag in Fahrtrichtung Süden gesperrt worden. Am Morgen waren zwei Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Egestorf zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eines der beiden Gespanne kippte um und versperrte drei Fahrspuren. Dabei liefen Lacke aus der Ladung aus, wie der NDR berichtete.

Die Autobahn sollte der Polizei zufolge wegen der Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis in den späten Nachmittag Richtung Hannover vollständig gesperrt bleiben. Autofahrer Richtung Süden würden in Thieshope entsprechend umgeleitet. Die beiden Fahrer wurden nur leicht verletzt.

Von RND/lni