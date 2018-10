Celle

Ein freilaufender Mischling hat in Celle einen anderen Hund und dessen Herrchen attackiert. Der Staffordshire-Mastiff-Mischling griff zunächst den zweiten Hund an, der mit einem 25 Jahre alten Mann Gassi ging, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Das Herrchen nahm seinen Hund dann auf den Arm. Der Mischling biss dem Mann daraufhin in die Hand.

Das aggressive Tier wurde nach dem Vorfall am Dienstag in ein Tierheim gebracht. Anschließend meldete sich ein 52-Jähriger, der den Mischling vermisste. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von dpa/RND