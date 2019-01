Celle

Die Frau war am frühen Sonntagnachmittag ins Kommissariat gekommen, weil sie ihre Handtasche vermisste und diese als gestohlen melden wollte. Vergessen hatte die Frau dabei offenbar, dass sie am Abend zuvor kräftig gefeiert hatte. Jedenfalls muss die 48-Jährige eine derart starke Alkohol-Fahne gehabt haben, dass die Polizeibeamten direkt nach der Anzeigenaufnahme fragten, wie sie denn überhaupt zur Polizei gekommen sei. Die Frau behauptete laut Polizei dabei „steif und fest“, dass sie ohne Auto gekommen sei.

48-Jährige ignoriert Blaulicht und Martinshorn

Eine halbe Stunde später entdeckte allerdings eine Polizeistreife einen Seat an der Fuhsestraße in Celle, der kurz zuvor noch vor der örtlichen Polizeidienststelle geparkt hatte. Darin saß die 48-Jährige –“die Frau mit der Fahne“, wie die Polizei sie beschreibt. Wie betrunken die Frau tatsächlich noch war, zeigte nicht nur später der Atemalkoholtest mit einem Ergebnis über 1,1 Promille, sondern auch das Verhalten der Frau beim Eintreffen der Polizei. Sie will sowohl das Anhaltesignal als auch das Blaulicht und das Martinshorn der Polizei übersehen und überhört haben. Die Beamten konnten sie erst am Lönsweg zum Anhalten bewegen.

Betrunkene Autofahrerin hat auch keinen Führerschein

An dieser Stelle würde die Polizei einem Autofahrer garantiert den Führerschein abnehmen. Das ging bei der 48-Jährigen jedoch nicht. Denn wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war dieser der Frau bereits vor mehreren Jahren abgenommen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

Von RND/car