Nordhorn

Bei einem Kellerbrand in Nordhorn sind in der Neujahrsnacht zwölf Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Haus, in dem über 60 Menschen gemeldet sind, wurde evakuiert. Vermutlich mit Rauchgasvergiftungen seien die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Detailliertere Angaben konnte der Beamte zunächst nicht machen. Auch die Brandursache war am Dienstagmorgen unklar.

Von RND/lni